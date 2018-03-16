У Грузії через аварію підйомника на гірськолижному курорті постраждали 10 людей

У Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі сталася аварія на одному з підйомників, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб. Про це гоовориться в повідомленні адміністрації курорту в Facebook.

За попередніми даними, підйомник на канатній дорозі здійснив аварійну зупинку, після чого почав рухатися в зворотному напрямку. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми - від ударів до переломів.

На місце події прибули три бригади швидкої допомоги, постраждалих госпіталізовано і буде надалі забезпечено реабілітацією.

Фото: в Гудаурі трапилася аварія на підйомнику (скріншот відео Rustavi2, instagram.com ireneiadak)

"Державне міністерство розвитку гірських курортів повністю компенсує всі витрати на лікування", - повідомляє адміністрація.

Також на місце події прибула патрульна поліція Міністерства внутрішніх справ Грузії. Міністерство вже приступило до розслідування інциденту.

Компанія з розвитку гірських курортів Міністерства економіки вже зв'язалася з компанією з виробництва канатів "Допплерієр", щоб вони делегували своїх експертів для встановлення причин поломки підйомника.

Нагадаємо, 3 березня 2018 року французьких Піренеях снігова лавина накрила групу з п'яти іспанських лижників, двоє з них загинули.