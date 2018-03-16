Аварія на підйомнику в Грузії: в МЗС назвали кількість постраждалих українців

У Консульській службі Міністерства закордонних справ України (МЗС) уточнили інформацію про кількість постраждалих українців у результаті аварії на підйомнику на гірськолижному курорті в Грузії. Наразі підтверджено інформацію про двох постраждалих, повідомили в МЗС.

"Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - зазначено у повідомленні.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) March 16, 2018

Зазначимо, раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що в аварії на підйомнику в Грузії постраждали двоє українців. У той же час, повідомлялося, що за деякими даними в цій аварії могли постраждати до чотирьох громадян України.

Також відомо, що в Тбілісі на вертольоті доставили постраждалу вагітну туристку зі Швеції та українця з відкритим переломом руки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, у Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі сталася аварія на одному з підйомників, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб.

За попередніми даними, підйомник на канатній дорозі здійснив аварійну зупинку, після чого почав рухатися в зворотному напрямку. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника, через що отримали різні травми - від ударів до переломів.