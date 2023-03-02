Аварія на переїзді у Борисполі: рух автомобілів та поїздів відновлено
У Борисполі відновили рух через залізничний переїзд з боку вокзалу після інциденту з аварії поїзда з рейок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Бориспільської міськради.
"Ситуацію оперативно залагодили. Рух відновлено", - йдеться у повідомленні.
У патрульній поліції розповіли, що аварія сталася близько 20.00. На переїзді зі шляху зійшов вантажний поїзд. В результаті цього одна колісна пара знаходиться за межею колії. На щастя вагони були порожні, і їхнє перекидання не допущено.
За попередніми даними, внаслідок інциденту на залізниці ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вдень 1 березня на вулиці Привокзальна зійшов поїзд із рейок. У зв'язку з цим рух з боку Вокзалу планували обмежити до ранку та радили городянам обирати альтернативні шляхи.
Також повідомлялося, що 28 лютого у Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей, ще 85 осіб отримали поранення. Поки невідомо, що саме спричинило аварію, внаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них спалахнули.
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