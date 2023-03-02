Аварія на переїзді у Борисполі: рух автомобілів та поїздів відновлено

У Борисполі відновили рух через залізничний переїзд з боку вокзалу після інциденту з аварії поїзда з рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Бориспільської міськради.

"Ситуацію оперативно залагодили. Рух відновлено", - йдеться у повідомленні. У патрульній поліції розповіли, що аварія сталася близько 20.00. На переїзді зі шляху зійшов вантажний поїзд. В результаті цього одна колісна пара знаходиться за межею колії. На щастя вагони були порожні, і їхнє перекидання не допущено. За попередніми даними, внаслідок інциденту на залізниці ніхто не постраждав.