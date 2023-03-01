Під Києвом вантажний потяг зійшов з колії

Фото: вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль (GettyImagеs)

Вантажний потяг зійшов з колії на одному з переїздів у місті Бориспіль. У зв'язку з цим там обмежено рух інших поїздів та автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.