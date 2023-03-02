Авария на переезде в Борисполе: движение автомобилей и поездов восстановлено

В Борисполе возобновили движение через железнодорожный переезд со стороны вокзала после инцидента с крушением поезда с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бориспольского горсовета.

"Ситуацию оперативно уладили. Движение возобновлено", - говорится в сообщении. В патрульной полиции рассказали, что авария произошла около 20:00. На переезде с пути сошел грузовой поезд. В результате этого одна колесная пара находится за пределом пути. К счастью вагоны были пусты, и их опрокидывание не допущено. По предварительным данным, в результате инцидента на железной дороге никто не пострадал.