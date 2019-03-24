Авария лайнера в Норвегии: эвакуировано почти 500 человек

Спасательные службы произвели спасение 479 человек в безопасное место из круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии, а также начали буксировку судна к близлежащему порту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в данное время было приостановлено спасение пассажиров при помощи вертолетов, так как два буксира начали направлять судно в сторону ближайшего порта.

Основатель и председатель компании Viking Cruises Торстейн Хаген заявил, что надеется на то, что судно прибудет в порт Молде на западном побережье Норвегии уже к вечеру воскресенья.

В спасательной службе рассказали, что вертолеты находятся в режиме ожидания, если капитан судна примет изменения в запланированной операции.

Ранее сообщалось, что было эвакуировано почти 400 человек. Была произведена эвакуация 397 человек из 1373, спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт.

Также отметим, что лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.