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Авария лайнера в Норвегии: почти 400 человек эвакуированы

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 11:04
Авария лайнера в Норвегии: почти 400 человек эвакуированы
Фото: круизный лайнер Viking Sky (из открытых источников)

Спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт

Появилось видео эвакуации вертолетами людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что уже эвакуированы 397 человек из 1373. Спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт.

Ранее сообщалось, что эвакуировали 297 пассажиров. Десять пострадавших доставлены в больницу. Большинство пассажиров являются американцами и британцами. В эвакуации задействованы вертолеты и спасательные суда.

Также отметим, что лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Sky, на борту которого находились 1373 человека: 915 пассажиров и 458 членов экипажа. 

Опубликовано видео с борта круизного лайнера в Норвегии Вблизи Норвегии произошла авария судна с более чем тысячей пассажиров на борту
Новости Украины Норвегияавариякорабль
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