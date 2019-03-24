Аварія лайнера в Норвегії: евакуйовано майже 500 осіб

Рятувальні служби провели порятунок 479 осіб в безпечне місце з круїзного лайнера Viking Sky біля берегів Норвегії, а також почали буксирування судна до найближчому порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в даний час було призупинено порятунок пасажирів за допомогою вертольотів, так як два буксири почали направляти судно в бік найближчого порту.

Засновник і голова компанії Viking Cruises Торстейн Хаген заявив, що сподівається на те, що судно прибуде в порт Молде на західному узбережжі Норвегії вже до вечора неділі.

В рятувальній службі розповіли, що вертольоти знаходяться в режимі очікування, якщо капітан судна прийме зміни до запланованої операції.

Раніше повідомлялося, що було евакуйовано майже 400 осіб. Була проведена евакуація 397 осіб з 1373, рятувальники готуються до буксирування судна у найближчий порт.

Також відзначимо, що лайнеру вдалося запустити три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена сильним вітром.