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Авария на курорте в Грузии: пострадавший украинец в реанимации

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 14:33
Фото: авария канатной дороги в Грузии (youtube.com-Vasili Azmaiparashvili)
Фото: авария канатной дороги в Грузии (youtube.com-Vasili Azmaiparashvili)

Местные врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое

Пострадавший в аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает "Радио Свобода".

По данным медика, двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури сейчас продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - рассказал врач.

Напомним, 16 марта 2018 года на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. Это привело к травмированию 10 человек, среди которых были двое граждан Украины.

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Теги: Грузия, курорт, авария
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