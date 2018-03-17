Авария на курорте в Грузии: пострадавший украинец в реанимации

Пострадавший в аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает "Радио Свобода".

По данным медика, двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури сейчас продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - рассказал врач.

Напомним, 16 марта 2018 года на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога. В результате аварии несколько гондол с туристами съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. Это привело к травмированию 10 человек, среди которых были двое граждан Украины.