Аварія на курорті в Грузії: постраждалий українець у реанімації

Постраждалий в аварії на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії громадянин України перебуває в реанімації, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, передає "Радіо Свобода".

За даними медика, двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після аварії на канатній дорозі в Гудаурі, вже покинули клініку. Таким чином, лікування в медцентрі Гудушаурі нині продовжують п’ятеро постраждалих, у тому числі українець, якому потрібна була операція.

"Четверо з них перебувають у відділенні неврології та нейрохірургії. Їхній стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть", - розповів лікар.

Нагадаємо, 16 березня 2018 року на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії зламалася канатна дорога. Унаслідок аварії кілька гондол із туристами з’їхали до нижньої станції канатної дороги й зіткнулися одна з одною. Це призвело до травмування 10 людей, серед яких було двоє громадян України.