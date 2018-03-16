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Інтерв'ю

В аварії на підйомнику в Грузії постраждали двоє українців

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 13:33
Фото: аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com/ireneiadak)
Фото: аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com/ireneiadak)

В результаті аварії на підйомнику в Грузії постраждали семеро іноземців

В результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі постраждали два українця, передає "Грузія онлайн".

Повідомляється, що серед постраждалих в результаті аварії на підйомнику двоє громадян України, троє росіян, а також по одному громадянину Швеції та Грузії. Крім того, серед постраждалих одна вагітна жінка.

За даними грузинських ЗМІ, двоє постраждалих в Гудаурі отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У них травми голови і відкриті переломи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії через аварію підйомника на гірськолижному курорті постраждали 10 людей. За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми від забоїв до переломів. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

 

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Теги: Грузія, авария, украинцы
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