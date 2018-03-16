В аварії на підйомнику в Грузії постраждали двоє українців

В результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі постраждали два українця, передає "Грузія онлайн".

Повідомляється, що серед постраждалих в результаті аварії на підйомнику двоє громадян України, троє росіян, а також по одному громадянину Швеції та Грузії. Крім того, серед постраждалих одна вагітна жінка.

За даними грузинських ЗМІ, двоє постраждалих в Гудаурі отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У них травми голови і відкриті переломи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Грузії через аварію підйомника на гірськолижному курорті постраждали 10 людей. За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми від забоїв до переломів. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.