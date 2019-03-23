Авария круизного лайнера в Норвегии: пассажиры эвакуированы

Больше сотни пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера Viking Sky компании Viking Ocean, который потерпел крушение вблизи западного побережья Норвегии, были эвакуированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, спасательные вертолеты осуществили эвакуацию 150 пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера Viking Sky норвежской компании Viking Ocean, у которого сломался двигатель во время шторма близ побережья Норвегии.

Отмечается, что лайнер смог запустить двигатель, но продолжает стоять на якоре в 2 км от норвежского берега. Пассажиры были эвакуированы в поселок на севере от города Молде.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Ocean, на борту которого находились 1300 пассажиров. Для эвакуации пассажиров были направлены вертолеты и спасательные суда.

Как писало РБК-Украина, в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр вблизи Мосула погибли по меньшей мере 100 человек. Причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. На борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров. По подозрению в причастности к трагедии задержаны девять человек.