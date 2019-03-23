Аварія круїзного лайнера в Норвегії: пасажири евакуйовані

Понад тисяча пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, що зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, були евакуйовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, рятувальні вертольоти здійснили евакуацію 1300 пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky норвезької компанії Viking Ocean, в якого зламався двигун під час шторму поблизу узбережжя Норвегії.

Зазначається, що лайнер зміг запустити двигун, але продовжує стояти на якорі за 2 км від норвезького берегу. Пасажири були евакуйовані в селище на півночі від міста Молде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Ocean, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Для евакуації пасажирів були направлені вертольоти та рятувальні судна.

Як писало РБК-Україна, у Іраку в результаті краху порома на річці Тигр поблизу Мосула загинули щонайменше 100 осіб. Причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. На борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а пором був розрахований на 75 пасажирів. За підозрою в причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.