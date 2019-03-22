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Число жертв крушения парома в Ираке приблизилось к 100

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 00:13
Число жертв крушения парома в Ираке приблизилось к 100
Фото: место происшествия (twitter.com MosulEye)

По подозрению в причастности к трагедии задержали 9 человек

Число погибших в результате крушения парома в Ираке возросло практически до 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отметим, ранее сообщалось о 85 погибших.

"Почти 100 человек, главным образом женщины и дети, погибли вследствие крушения парома с людьми ", - говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Sumaria, по подозрению в причастности к трагедии задержаны девять человек.

Кроме того, премьер-министр Адель Абдель Махди приказал незамедлительно провести расследование крушения.

По предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.

Сообщается, что паром переправлял людей для празднования дня прихода весны - Навруза. Силы гражданской обороны спасли более 60 пассажиров.

Напомним, в реке Тигр возле Мосула в Ираке затонул паром. Большинство жертв крушения парома - женщины и дети. Как сообщается, судно, на котором находилось 170 людей, было рассчитано на перевозку 75 людей. Паром потерпел крушение из-за того, что был перезагружен.

Появилось видео крушения парома в Ираке В Ираке из-за затопления парома погибли 45 людей
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