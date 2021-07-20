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Авария на химзаводе под Ровно: есть ли угроза населению

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 20 июля, на химическом заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате аварии произошел выброс нитрозных газов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ривнеазота".

Выброс газов, как говорят в пресс-службе, распространился только по территории завода. Последствия выброса работники "Ривнеазота" ликвидировали собственными силами.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет", - отметили в пресс-службе завода.

Отметим, на видео с места происшествия, которое распространили в соцсетях, видно, что над заводом поднялось огромное облако оранжевого газа.

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РовноРивнеазотавариязаводВзрыв