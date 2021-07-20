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Аварія на хімзаводі під Рівним: чи є загроза населенню

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 20 липня, на хімічному заводі "Рівнеазот" сталася аварія. В результаті аварії стався викид нітрозних газів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Рівнеазоту".

Викид газів, як кажуть в прес-службі, поширився тільки по території заводу. Наслідки викиду працівники "Рівнеазоту" ліквідували власними силами.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає", - зазначили в прес-службі заводу.

Зазначимо, на відео з місця події, яке поширили в соцмережах, видно, що над заводом піднялася величезна хмара помаранчевого газу.

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