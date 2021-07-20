ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авария на химзаводе под Ровно: в городе созывают заседание комиссии ТЭБ и ЧС

Новина українською →
Ровно, Вторник 20 июля 2021 23:44
Авария на химзаводе под Ровно: в городе созывают заседание комиссии ТЭБ и ЧС Фото: завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС из-за аварии на РивнеАзоте (0362.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил о завтрашнем внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Чиновник уверяет в том, что ситуация вокруг аварии на Ривнеазоте сейчас находится под постоянным контролем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Александра Третьяка.

"В то же время призываю ривненчан не паниковать, ситуация под постоянным контролем. По состоянию на 21 час все показатели загрязнения атмосферного воздуха в областном центре находятся в пределах нормы", - отмечает чиновник.

По словам Третьяка, показатели, которые были сделаны на территории микрорайона "Юбилейный" - в 5-10 раз меньше максимально разовой концентрации.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о аварию на химическом заводе под Ровно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ривнеазот авария
NEWS
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года