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Авария на химзаводе под Ровно: эксперты проведут замеры воздуха

Автор: РБК-Украина

Мэр Ровно Александр Третяк заявил, что группа экспертов выехала на химзавод "Ривнеазот", чтобы сделать замеры воздуха возле аварии. В ближайшее время будет представлена информация об уровне загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

"На место выехала группа экспертов, которая сделает замеры воздуха. Лаборатория уже выехала и будет работать там. И предоставит оперативную информацию об уровне загрязнения", - заявил Третяк.

Он также добавил. что в Ровно больница развернула 25 реанимационных коек "на всякий случай".

Напомним, сегодня вечером на заводе "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Над территорией завода было замечено оранжевое густое облако.

Как сообщили в пресс-службе химзавода, произошел выброс нитрозных газов.

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