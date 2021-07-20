ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авария на химзаводе под Ровно: есть ли угроза населению

Новина українською →
Ровенская область, Вторник 20 июля 2021 18:30
Авария на химзаводе под Ровно: есть ли угроза населению Фото: на заводе "Ривнеазот" произошла авария (rivnenews.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 20 июля, на химическом заводе "Ривнеазот" произошла авария. В результате аварии произошел выброс нитрозных газов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ривнеазота".

Выброс газов, как говорят в пресс-службе, распространился только по территории завода. Последствия выброса работники "Ривнеазота" ликвидировали собственными силами.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет", - отметили в пресс-службе завода.

Отметим, на видео с места происшествия, которое распространили в соцсетях, видно, что над заводом поднялось огромное облако оранжевого газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Ривнеазот авария завод Взрыв
NEWS
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года