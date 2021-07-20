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Аварія на хімзаводі під Рівним: експерти проведуть заміри повітря

Автор: РБК-Україна

Мер Рівного Олександр Третяк заявив, що група експертів виїхала на хімзавод "Рівнеазот", щоб зробити виміри повітря біля аварії. Найближчим часом буде представлена інформація про рівень забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"На місце виїхала група експертів, яка зробить виміри повітря. Лабораторія вже виїхала і працюватиме там. І надасть оперативну інформацію про рівень забруднення", - заявив Третяк.

Він також додав. що в Рівному лікарня розгорнула 25 реанімаційних ліжок "про всяк випадок".

Нагадаємо, сьогодні ввечері на заводі "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Над територією заводу було помічено помаранчеву густу хмару.

Як повідомили в прес-службі хімзаводу, стався викид нітронних газів.

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