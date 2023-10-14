Аварія на газогоні Balticconnector: біля місця пориву знаходилось російське судно

Зазначається, що пересування суден помітила компанія

Порив на газопроводі Balticconnector

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Фінляндія, яка проводить власне розслідування ситуації, допустила, що за аварією стоїть "якась держава".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.