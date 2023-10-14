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Аварія на газогоні Balticconnector: біля місця пориву знаходилось російське судно

Фото: на місці пориву газопроводу Balticconnector помітили російське судно (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російське судно SVG Flot перебувало поблизу місця прориву газопроводу Balticconnector з вечора п'ятниці до вечора неділі. При цьому, там знаходилось ще чотири-п'ять інших кораблів.

Про це заявив командувач Центру оборонної розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що пересування суден помітила компанія 

Порив на газопроводі Balticconnector

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Фінляндія, яка проводить власне розслідування ситуації, допустила, що за аварією стоїть "якась держава".

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