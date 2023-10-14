Авария на газопроводе Balticconnector: у места порыва находилось российское судно

Отмечается, что передвижение судов заметила компания

Разрыв на газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ , если диверсия на газопроводе подтвердится.

Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".

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