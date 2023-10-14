Авария на газопроводе Balticconnector: у места порыва находилось российское судно

Российское судно SVG Flot находилось вблизи места прорыва газопровода Balticconnector с вечера пятницы до вечера воскресенья. При этом там находилось еще четыре-пять других кораблей.
Об этом заявил командующий Центром оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Отмечается, что передвижение судов заметила компания
Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ , если диверсия на газопроводе подтвердится.
Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".
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