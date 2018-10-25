Авария эскалатора в Риме: пострадавших украинцев выписали из больницы

Фото: авария в римском метро (twitter.com.yus96)

Всех пострадавших уже отпустили из учреждений здравоохранения

Жизни украинцев, которые пострадали во время аварии эскалатора в метро Рима (Италия), ничего не грозит. Об этом сообщило Посольство Украины в Италии ответа на запрос Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, передает РБК-Украина.

В посольстве рассказали, что в результате обрушения эскалатора 4 гражданина Украины получили рваные раны и ушибы.

"С травмами различной степени тяжести их сразу госпитализировали в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Всех пострадавших уже отпустили из учреждений здравоохранения, ведь травмы не создают угрозы для жизни", - говорится в документе.

Также отмечается, что представители посольства предложили украинцам консульскую помощь, но те отказались. После инцидента все были билеты на самолеты, чтобы покинуть территорию Италии.

"Итальянские правоохранители уже занимаются расследованием обвала эскалатора в метро, в результате которого пострадали 24 человека", - добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 23 октября, в столице Италии Риме на станции метро Repubblica произошла авария на эскалаторе, в результате пострадали десять человек, включая болельщики московского ЦСКА. Пять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Один мужчина лишился ноги.

Впоследствии стало известно, что среди пострадавших в аварии эскалатора в римском метро четверо украинцев.

Впоследствии стало известно, что пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших.