ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У МЗС розповіли про стан здоров'я потерпілих в римському метро українців

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 10:47
Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)
Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Громадяни України госпіталізовані в одну із клінік Риму

Консульська служба Міністертсва закордонних справ України (МЗС) дізналась про стан українців, які постраждали внаслідок аварії ескалатора у Римі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Консульської служби.

Зазначається, що консул підтримує контакт з потерпілими громадянами України. Наразі їх госпіталізовано в італійську лікарню.

"Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", - повідомила Консульська служба у Twitter.

У МЗС розповіли про стан здоров'я потерпілих в римському метро українців

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, в столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі, в результаті постраждали десять осіб, включаючи вболівальники московського ЦСКА. П'ятеро постраждалих перебували у важкому стані. Один чоловік позбувся ноги.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих в аварії ескалатора в римському метро  є четверо українців. Також станом на ранок 24 жовтня російське посольство в Італії повідомило про 15 постраждалих, п’ятьох з яких уже виписали з лікарні. За словами медиків, один росіянин перебуває в операційній, ще одного продовжують оглядати лікарі.

Серед постраждалих в результаті аварії ескалатора в Римі є 4 українців В Італії при обваленні ескалатора в римському метро постраждали 10 людей
Новини України метроаварияРим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся