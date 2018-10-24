У МЗС розповіли про стан здоров'я потерпілих в римському метро українців

Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Громадяни України госпіталізовані в одну із клінік Риму

Консульська служба Міністертсва закордонних справ України (МЗС) дізналась про стан українців, які постраждали внаслідок аварії ескалатора у Римі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Консульської служби.

Зазначається, що консул підтримує контакт з потерпілими громадянами України. Наразі їх госпіталізовано в італійську лікарню.

"Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", - повідомила Консульська служба у Twitter.

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, в столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі, в результаті постраждали десять осіб, включаючи вболівальники московського ЦСКА. П'ятеро постраждалих перебували у важкому стані. Один чоловік позбувся ноги.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих в аварії ескалатора в римському метро є четверо українців. Також станом на ранок 24 жовтня російське посольство в Італії повідомило про 15 постраждалих, п’ятьох з яких уже виписали з лікарні. За словами медиків, один росіянин перебуває в операційній, ще одного продовжують оглядати лікарі.