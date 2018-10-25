Аварія ескалатора в Римі: постраждалих українців виписали із лікарні

Фото: аварія в римському метро (twitter.com.yus96)

Усіх постраждалих уже відпустили з закладів охорони здоров’я

Життю українців, які постраждали під час аварії ескалатора в метро Рима (Італія), нічого не загрожує. Про це повідомило Посольство України в Італії у відповіді на запит Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової, передає РБК-Україна.

У посольстві розповіли, що в результаті обвалу ескалатора 4 громадянина України отримали рвані рани та забиття.

"З травмами різного ступеня тяжкості їх одразу госпіталізували до лікарні та надали необхідну медичну допомогу. Усіх постраждалих уже відпустили з закладів охорони здоров’я, адже травми не створюють загрози для життя", - йдеться у документі.

Також зазначається, що представники посольства запропонували українцям консульську допомогу, але ті відмовилися. Після інциденту усі мали квитки на літаки, щоб покинути територію Італії.

"Італійські правоохоронці уже займаються розслідуванням обвалу ескалатора в метро, у результаті якого постраждало 24 людини", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, в столиці Італії Римі на станції метро Repubblica сталася аварія на ескалаторі, в результаті постраждали десять осіб, включаючи вболівальники московського ЦСКА. П'ятеро постраждалих перебували у важкому стані. Один чоловік позбувся ноги.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих в аварії ескалатора в римському метро є четверо українців.

Згодом стало відомо, що постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одну із місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих.