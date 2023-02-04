UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аварія на електромережі в Одесі. Пошкодження значні, прогнози давати рано, - ОВА

Фото: голова Одеської ОДА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Каріна Левицька

Аварія на одному з енергетичних об’єктів в Одеській області спричинила значні ушкодження, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"На одному з енергетичних об’єктів НЕК "Укренерго" виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів", - сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з Прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента.

"За нашим проханням до Одеси терміново були відряджені Міністр енергетики та голова «Укренерго». Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів", - наголосив глава Одеської ОВА.

Марченко розповів, що до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС. За його словами вони будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури.

"Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері... Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано", - підкреслив він.

Нагадаємо, Одеса та частина Одеського району залишилися без світла через аварію на підстанції.

Своєю чергою в "Укренерго" описали ситуацію зі світлом в Одеській області, заявивши, що масштаб аварії суттєвий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаенергетикиЕлектроенергія