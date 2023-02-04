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Авария на электросети в Одессе. Повреждения значительны, прогнозы давать рано, - ОВА

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Одесса, Суббота 04 февраля 2023 17:20
Авария на электросети в Одессе. Повреждения значительны, прогнозы давать рано, - ОВА Фото: глава Одесской ОВА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Карина Левицкая

Авария на одном из энергетических объектов в Одесской области нанесла значительные повреждения, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Максима Марченко в Telegram.

"На одном из энергетических объектов НЭК "Укрэнерго" возникла серьезная авария, повлекшая за собой пожар. Из-за этого практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. По состоянию на данный момент света нет почти у 500 тысяч абонентов", - сказал Марченко.

Он пояснил, что в области были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистемы. Марченко также провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса президента.

"По нашей просьбе в Одессу срочно были командированы министр энергетики и глава "Укрэнерго". Вместе с ними уже провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям", - подчеркнул глава Одесской ОВА.

Марченко рассказал, что в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС. По его словам, они будут задействованы для подключения критической инфраструктуры.

"Первые генераторы ждем уже сегодня вечером... Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано", - подчеркнул он.

Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без света из-за аварии на подстанции.

В свою очередь в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области, заявив, что масштаб аварии существенный.

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