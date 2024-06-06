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Аварія в Чехії: поїзд до Перемишля затримується до 10 годин

Фото: поїзд до Перемишля затримується до 10 години через аварію (facebook_com_regiojet)
Автор: Наталія Гурковська

Через масштабну аварію в Чехії, поїзд до Перемишля слідує із затримкою до 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ

"Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин", - йдеться у повідомленні.

Наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажир - до Чопа. 

"Укрзалізниця" з друзями з World Central Kitchen вже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по Україні", - зазначили у компанії.

ДТП із поїздами в Чехії

Увечері 5 червня в Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів, один із яких прямував до України. Повідомлялося про жертв та поранених.

Спочатку в УЗ повідомляли, що жертв і поранених серед українців немає. Пізніше у МЗС України повідомили про двох загиблих в аварії українках.

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