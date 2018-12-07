Авария с автобусом в Польше: один человек погиб, число раненых превысило 20

Фото: ДТП в Польше (gazetawroclawska.pl)

Автобус возвращался с Рождественской ярмарки

В Польше в результате аварии с автобусом, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 7 декабря, погиб один человек. Еще 24 пассажира получили ранения, передает РБК-украина со ссылкой на Gazeta Wroclawska.

Отмечается, что ДТП станась на трассе S3 вблизи города Полковице Нижнесилезского воеводства. Автобус занесло вкювет, после чего он ударился об ограждение и перевернулся на бок.

На момент аварии в салоне автобуса находился 51 пассажир. Один человек погиб на месте. Относительно раненых, то сначала количество составляло 19 человек, потом цифра выросла до 24.

Отмечается, что в автобусе были люди с ограниченными возможностями - из Любуского воеводства. Они возвращались с Рождественской ярмарки, который состоялся во Вроцлаве. Всех пострадавших доставили в больницы в двух воеводствах.

Напомним, во вторник, 4 декабря, в городе Абли (Франция) в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников, пострадали 12 человек.