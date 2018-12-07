ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Авария с автобусом в Польше: один человек погиб, число раненых превысило 20

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 09:44
Авария с автобусом в Польше: один человек погиб, число раненых превысило 20
Фото: ДТП в Польше (gazetawroclawska.pl)

Автобус возвращался с Рождественской ярмарки

В Польше в результате аварии с автобусом, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 7 декабря, погиб один человек. Еще 24 пассажира получили ранения, передает РБК-украина со ссылкой на Gazeta Wroclawska.

Отмечается, что ДТП станась на трассе S3 вблизи города Полковице Нижнесилезского воеводства. Автобус занесло вкювет, после чего он ударился об ограждение и перевернулся на бок.

На момент аварии в салоне автобуса находился 51 пассажир. Один человек погиб на месте. Относительно раненых, то сначала количество составляло 19 человек, потом цифра выросла до 24.

Отмечается, что в автобусе были люди с ограниченными возможностями - из Любуского воеводства. Они возвращались с Рождественской ярмарки, который состоялся во Вроцлаве. Всех пострадавших доставили в больницы в двух воеводствах.

Напомним, во вторник, 4 декабря, в городе Абли (Франция) в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников, пострадали 12 человек.

В Польше произошло масштабное ДТП, 19 человек ранены В США в результате ДТП с автобусом погибли два человека
Новости Украины ДТППольшаавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь