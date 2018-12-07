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Аварія з автобусом у Польщі: одна людина загинула, кількість поранених перевищила 20

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 09:44
Аварія з автобусом у Польщі: одна людина загинула, кількість поранених перевищила 20
Фото: ДТП в Польщі (gazetawroclawska.pl)

Автобус повертався із Різдвяного ярмарку

У Польщі внаслідок аварії з автобусом, яка сталась у ніч з четверга на п'ятницю, 7 грудня, загинула одна людина. Ще 24 пасажири отримали поранення, передає РБК-україна із посиланням на Gazeta Wroclawska.

Зазначається, що ДТП станась на трасі S3 поблизу міста Полковице Нижньосілезького воєводства. Автобус занесло вкювет, після чого він вдарився об огорожу та перевернувся на бік. 

На момент аварії у салоні автобуса перебував 51 пасажир. Одна людина загинула на місці. Щодо поранених, то спочатку кількість становила 19 людей, згодом цифра зросла до 24.

Зазначається, що в автобусі були люди з обмеженими можливостями - із Любуського воєводства. Вони поверталися з Різдвяного ярмарку, який відбувся у Вроцлаві. Усіх потерпілих доправили до лікарень у двох воєводствах.

Нагадаємо, у вівторок, 4 грудня, у місті Аблі (Франція) внаслідок аварії за участю автобуса, який перевозив школярів, постраждали 12 людей. 

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