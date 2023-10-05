UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аварія автобуса біля Венеції: кількість загиблих українців зросла

Фото: автобус з українцями потрапив у ДТП біля Венеції, є загиблі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Влада Італії ідентифікувала особи всіх загиблих внаслідок аварії автобуса поблизу Венеції. Серед жертв - 9 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.

За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих 9 українів, 4 румуни, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та італієць. 

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є 5 громадян України.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій. 

Що відомо про падіння автобуса із туристами біля Венеції

Поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Як наслідок 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

За однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою - в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.

В Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що в цій аварії загинуло 4 українців і ще 4 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АварияВенеция