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МЗС уточнило кількість загиблих українців в аварії з туристами біля Венеції

Венеція, Середа 04 жовтня 2023 12:12
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МЗС уточнило кількість загиблих українців в аварії з туристами біля Венеції Фото: в МЗС уточнили кількість загиблих українців в аварії з туристами біля Венеції (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Олег Ніколенко

Італія ідентифікувала усіх постраждалих внаслідок падіння автобуса з туристами біля Венеції (Італія). Стало відомо, що серед загиблих четверо українців.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 5 жертв серед громадян України.

"Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення", - розповів виданню Ніколенко.

За його словами, постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає.

"Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними", - додав Ніколенко.

Що відомо про падіння автобуса із туристами біля Венеції

Нагадаємо, що поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Як наслідок щонайменше 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Також 15 пасажирів дістали поранення. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

Повідомлялося, що в транспорті перебували німці та українці. Згодом МЗС в коментарі РБК-Україна підтвердило, що серед жертв і постраждалих є громадяни України.

Додамо, за однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою - в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.

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МЗС України ДТП Італія Венеция
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