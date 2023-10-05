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Авария автобуса возле Венеции: количество погибших украинцев выросло

Фото: автобус с украинцами попал в ДТП возле Венеции, есть погибшие (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Власти Италии идентифицировали личности всех погибших в результате аварии автобуса вблизи Венеции. Среди жертв – 9 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.

По данным префектуры Венеции, среди 21 погибших 9 украинов, 4 румына, 3 немца, 2 португальца, хорват, южноафриканец и итальянец.

Что касается пострадавших, то идентифицированы 13 из 15 госпитализированных, среди них 5 граждан Украины.

Следователи изучают записи камер внешнего наблюдения, чтобы восстановить последовательность событий.

Что известно о падении автобуса с туристами возле Венеции

Вблизи итальянской Венеции в районе Местро автобус с 40 туристами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

В результате 21 человек погиб. Среди жертв двое детей. Предварительно местные СМИ писали, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей.

По одной из версий ДТП, которые называют в медиа, водителю стало плохо, по другой - в автобусе что-то вспыхнуло перед аварией. Однако свидетели, опрошенные полицией, вторую версию не подтверждают.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что в этой аварии погибли 4 украинца и еще 4 получили ранения.

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АварияВенеция