Авария автобуса возле Венеции: количество погибших украинцев выросло

По данным префектуры Венеции, среди 21 погибших 9 украинов, 4 румына, 3 немца, 2 португальца, хорват, южноафриканец и итальянец.

Что касается пострадавших, то идентифицированы 13 из 15 госпитализированных, среди них 5 граждан Украины.

Следователи изучают записи камер внешнего наблюдения, чтобы восстановить последовательность событий.

Что известно о падении автобуса с туристами возле Венеции

Вблизи итальянской Венеции в районе Местро автобус с 40 туристами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

В результате 21 человек погиб. Среди жертв двое детей. Предварительно местные СМИ писали, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей.

По одной из версий ДТП, которые называют в медиа, водителю стало плохо, по другой - в автобусе что-то вспыхнуло перед аварией. Однако свидетели, опрошенные полицией, вторую версию не подтверждают.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что в этой аварии погибли 4 украинца и еще 4 получили ранения.