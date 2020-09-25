Авария Ан-26: Зеленский дал поручение Кабмину и едет в Харьковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на аварию военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Глава государства поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.

Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что уже завтра прибудет в Харьковскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

"По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - заявил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже объявил состав правительственной комиссии по расследованию катастрофы. В состав комиссии вошли: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, сегодня в Харьковской области вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения вспыхнул пожар. На место аварии самолета сразу же выехали подразделения ГСЧС.

Также в Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве.