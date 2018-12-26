Через аварію у центрі Києва десятки будинків лишилися без теплопостачання

Ілюстративне фото (УНІАН)

Гаряча вода та тепло відсутні у 61 будинку

У Подільському районі Києва через аварію 26 грудня без теплопостачання залишився 61 будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Як зазначаэться, сталося аварійне пошкодження магістральної тепломережі, через що без теплопостачання лишилися:

вул. Костянтинівська,61,51,57,59/5,55,53;

вул. Юрківська, 2-6/32,8-12,12/59;

вул. Оленівська,8;

вул. Кирилівська, 26/2, 30/5,34-38;

вул. Оболонська,4,6,7,9.

Оболонська,5.

Світлицького,30/20,30/20а,30/20б,28,28а,24,24а,28б,19,21,31/7, 29/18,27,25,23,23а,13,30а;

вул. Червонопільська,19,17/23,15,21,13/16,14/14,16,20/15;

вул. Межова, 12а,20,22,23,24,22а,26,18;

просп. Свободи,8/28,10,14,16.

Повідомляється, що на місці пошкодження вже працюють аварійно-відновлювальні бригади. Роботи триватимуть до 6:00, 27 грудня. Після завершення ремонтних робіт гаряча вода та опалення будуть подані до будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що майже 200 навчальних закладів України мають проблеми з опаленням. Зокрема, порушення термінів початку опалювального сезону виявили у Черкаській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Нагадаємо, через складні погодні умови на Донбасі у вівторок, 25 грудня, без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою.