Через аварію у центрі Києва десятки будинків лишилися без теплопостачання

Гаряча вода та тепло відсутні у 61 будинку
У Подільському районі Києва через аварію 26 грудня без теплопостачання залишився 61 будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київтеплоенерго" у Facebook.
Як зазначаэться, сталося аварійне пошкодження магістральної тепломережі, через що без теплопостачання лишилися:
Повідомляється, що на місці пошкодження вже працюють аварійно-відновлювальні бригади. Роботи триватимуть до 6:00, 27 грудня. Після завершення ремонтних робіт гаряча вода та опалення будуть подані до будинків.
Раніше РБК-Україна писало, що майже 200 навчальних закладів України мають проблеми з опаленням. Зокрема, порушення термінів початку опалювального сезону виявили у Черкаській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Нагадаємо, через складні погодні умови на Донбасі у вівторок, 25 грудня, без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою.