В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка

В результате аварии пассажирского самолета в Шереметьево (Российская Федерация) пострадал гражданка Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, в результате пожара самолета в Шереметьево пострадала гражданка Украины, и на данный момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

"По предварительной информации, пострадала гражданка Украины. Она находится в больнице", - сообщил Кирилич и добавил, что позже в МИД сообщат детали.

Напомним, вчера вечером самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку и загорелся в ходе аварийного приземления. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов.

Причиной возгорания могло стать разрушение задней стойки шасси, возникшее после трех ударов о взлетно-посадочную полосу. По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии.

На данный момент известно о 41 погибшем в результате инцидента.