В СК РФ назвали версии крушения самолета в Шереметьево

Фото: пожар в Шереметьево (instagram.com 4ray.gallery)

Крушение произошло из-за недостаточной квалификации пилотов

Крушение самолета в Шереметьево могло произойти из-за технической неисправности и недостаточной квалификации пилотов. Об этом заявила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко, сообщают росСМИ.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - говорится в сообщении.

Отметим, найдены оба "черных ящика" аварийного Superjet, они в нормальном состоянии. Расшифровка может занять от двух недель до месяца.

РБК-Украина писало, что 5 мая после вылета лайнера авиакомпании "Аэрофлот" экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. При посадке у самолета загорелись двигатели и поламались стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек. Девять человек были госпитализированы после авиакатастрофы.

Как сообщалось, четверо человек госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди них один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА.