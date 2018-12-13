В аварии поездов в Турции украинцы не пострадали

Фото: место аварии в Турции (twitter.com mehmetdikbayir)

Авария произошла в Анкаре сегодня утром

В аварии поездов в Турции, которая произошла утром 13 декабря в Анкаре, украинцы не пострадали. Об этом заявил руководитель консульского Департамента обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Так, по данным Министерства иностранных дел Украины, граждане Украины не пострадали в аварии поездов в Анкаре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Анкаре сегодня утром произошло столкновение скоростного пассажирского поезда с пригородным. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибли не менее четырех человек, еще более 40 пострадали. В Министерстве транспорта Турции заявляли, что в результате столкновения с маневренным локомотивом два вагона сошли с рельсов. В то же время мэрия Анкары утверждает, что авария произошла с участием пригородного состава.

Позже число погибших в аварии поездов в Турции увеличилось до 9 человек, еще 48 человек пострадали.

На данный момент официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.