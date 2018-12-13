ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В аварії поїздів в Туреччині українці не постраждали

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 11:56
В аварії поїздів в Туреччині українці не постраждали
Фото: місце аварії у Туреччині (twitter.com mehmetdikbayir)

Аварія сталася в Анкарі сьогодні вранці

В аварії поїздів в Туреччині, яка сталася зранку 13 грудня в Анкарі, українці не постраждали. Про це заявив керівник Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, за даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України не постраждали в аварії поїздів в Анкарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Анкарі сьогодні вранці сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з приміським. Спочатку повідомлялося, що в результаті аварії загинули не менше чотирьох осіб, ще понад 40 постраждали. У Міністерстві транспорту Туреччини заявляли, що в результаті зіткнення з маневровим локомотивом два вагони зійшли з рейок. У той же час мерія Анкари стверджує, що аварія сталася за участю приміського складу.

Пізніше число загиблих в аварії поїздів в Туреччині збільшилося до 9 осіб, ще 48 осіб постраждали.

На даний момент офіційною причиною аварії є те, що швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Кількість загиблих унаслідок зіткнення поїздів в Анкарі зросла В Анкарі зіткнулися два поїзди, є загиблі
Новини України ТурцияаварияАнкара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся