В аварії поїздів в Туреччині українці не постраждали

Фото: місце аварії у Туреччині (twitter.com mehmetdikbayir)

Аварія сталася в Анкарі сьогодні вранці

В аварії поїздів в Туреччині, яка сталася зранку 13 грудня в Анкарі, українці не постраждали. Про це заявив керівник Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Так, за даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України не постраждали в аварії поїздів в Анкарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Анкарі сьогодні вранці сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з приміським. Спочатку повідомлялося, що в результаті аварії загинули не менше чотирьох осіб, ще понад 40 постраждали. У Міністерстві транспорту Туреччини заявляли, що в результаті зіткнення з маневровим локомотивом два вагони зійшли з рейок. У той же час мерія Анкари стверджує, що аварія сталася за участю приміського складу.

Пізніше число загиблих в аварії поїздів в Туреччині збільшилося до 9 осіб, ще 48 осіб постраждали.

На даний момент офіційною причиною аварії є те, що швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.