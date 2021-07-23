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В аварии с поездом на Закарпатье пострадали пять человек

Автор: РБК-Украина

В результате аварии с участием поезда и грузовика на Закарпатье пострадали пять человек. Их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Сообщается, что сегодня в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле с. Рокосово Хустского района.

"Там по пока неустановленной причине столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовик выехал на переезд, несмотря на сигнализацию, в результате чего поезд снес его и протащил несколько метров. Локомотив сошел с рельсов.

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