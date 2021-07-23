RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В аварії з потягом на Закарпатті постраждали п'ятеро людей

Автор: РБК-Україна

В результаті аварії за участю поїзда і вантажівки на Закарпатті постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Повідомляється, що сьогодні до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля с. Рокосово Хустського району.

"Там за поки невстановленою причиною зіткнулися пасажирський поїзд №13 сполученням Київ-Солотвино і вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії в поїзді перебувало 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ять осіб, троє з яких (водій вантажівки і 2 пасажирки поїзда)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів. Локомотив зійшов з рейок.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПпоездавария