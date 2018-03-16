В Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек

В Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури произошла авария на одном из подъемником, вследствие которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Об этом гооворится в сообщении администрации курорта в Facebook.

По предварительным данным, подъемник на канатной дороге совершил аварийную остановку, после чего начал двигаться в обратном направлении. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов.

На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, пострадавших госпитализировано и будет в дальнейшем обеспечено реабилитацией.

Фото: в Гудаури случилась авария на подъемнике (скриншот видео Rustavi2, instagram.com ireneiadak)

"Государственное министерство развития горных курортов полностью компенсирует все расходы на лечение", - сообщает администрация.

Также на место происшествия прибыла патрульная полиция Министерства внутренних дел Грузии. Министерство уже приступило к расследованию инцидента.

Компания по развитию горных курортов Министерства экономики уже связалась с компанией по производству канатов "Допплериер", чтобы они выслали своих экспертов для установления причин поломки подъемника.

Напомним, 3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли.