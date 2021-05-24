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Из-за аварии в Мукачево без воды остались 60 улиц: список

Автор: РБК-Украина

В Мукачево Закарпатской области из-за аварии на трубопроводе без воды остались 60 улиц. Ожидается, что на устранение порыва уйдет целый день.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Мукачевводоканал" в Facebook.

Сообщается, что в связи с утечкой воды на центральной трубе от водозабора "Чинадиево" до Сорочьей горы будет отключено водоснабжение с 10:00 до 19:00. Также приводится перечень улиц, водоснабжение которых осуществляется из водозабора "Чинадиево".

Фото: список улиц без воды

Напомним, ранее в Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе, в результате чего забил грязевой фонтан высотой до 10 метров, а вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского. Потоки воды также обрушились на автопарковку возле библиотеки, у некоторых машин выбило стекла.

До этого в столице на улице Пушкинской прорвало теплотрассу и без горячей воды остались четыре дома. Коммунальщики оперативно локализовали место повреждения и в течение нескольких часов провели ремонтные работы.

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Новости Украины аварияводаМукачево