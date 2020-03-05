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Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням

Новини » Політика     05.03.2020 - 09:18
Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Найбільше зауважень депутати висловлювали щодо перепризначення Авакова

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням, інакше персонально не вистачило б голосів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Муки вибору: як "Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля".

За словами присутніх на засіданні, найбільше зауважень депутати висловлювали щодо перепризначення Арсена Авакова, а також кандидатур на посаду міністра спорту Вадима Гутцайта і міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

Як пояснили РБК-Україна в монобільшості, Авакова могли перепризначити тільки пакетним голосуванням, в іншому випадку могло б не вистачити голосів.

Зазначимо, Аваков увійшов в новий склад Кабміну.

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, в середу, 4 березня 2020 року, приніс присягу на позачерговому засіданні Верховної ради.

Як відомо, сьогодні парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. В уряді Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За призначення проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

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