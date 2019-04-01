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Аваков заявляет о попытках РФ получить доступ к избирательной системе

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 17:39
Аваков заявляет о попытках РФ получить доступ к избирательной системе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киберполиция фиксирует атаки с российских ip-адресов

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время выборов 2019 наблюдаются попытки получить доступ к избирательной системе с российских ip-адресов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В то же время, по словам министра, пока нет поводов говорить о том, что результаты выборов могут быть дискредитированы.

"Впервые киберполиция была допущена ЦИК к работе по обеспечению безопасности информационной системы. Мы тщательно мониторим ситуацию в течении двух последних суток. Пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Украины Нацполиция не получала жалоб относительно препятствования работе наблюдателей.

РБК-Украина писало, что с 31 марта в Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях во время выборов президента Украины, по которым было открыто 61 уголовное дело. В частности, в Национальную полицию поступило 18 ложных сообщений о минировании.

Напомним, в "Опоре" заявили, что самым массовым нарушением во время выборов президента Украины стало разглашение тайны голосования.

Доставку бюллетеней в ЦИК обеспечивают 32 тыс. правоохранителей, - полиция ЦИК подсчитал уже 85% голосов
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