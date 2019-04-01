Аваков заявляє про спроби РФ отримати доступ до виборчої системи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кіберполіція фіксує атаки з російських ip-адрес

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що наразі під час виборів 2019 спостерігаються спроби отримати доступ до виборчої системи з російських ip-адрес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Водночас, за словами міністра, наразі немає приводів говорити про те, що результати виборів можуть бути дискредитовані.

"Вперше кіберполіція була допущена ЦВК до роботи з забезпечення безпеки інформаційної системи. Ми ретельно моніторимо ситуацію дві останні доби. Наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в день виборів президента України Нацполіція не отримувала скарг щодо перешкоджання роботі спостерігачів.

РБК-Україна писало, що з 31 березня в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення під час виборів президента України, за якими було відкрито 61 кримінальну справу. Зокрема, в Національну поліцію надійшло 18 помилкових повідомлень про замінування.

Нагадаємо, в "Опорі" заявили, що найбільш масовим порушенням під час виборів президента України стало розголошення таємниці голосування.