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На выборах не препятствовали работе международных наблюдателей

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 16:43
На выборах не препятствовали работе международных наблюдателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию не поступали соответствующие жалобы

В день выборов президента Украины Нацполиция не получала жалоб относительно препятствования работе наблюдателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга относительно правонарушений, зарегистрированных начиная с 31 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Авакова, в день выборов сотрудники полиции сотрудничали с международными наблюдателями на избирательных участках.

"Мы отработали в группе со всеми международными наблюдателями, которых было более 2 тысяч. Констатируем, что Национальной полиции не поступало никаких серьезных жалоб относительно препятствования их работе", - сообщил Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что после выборов в Лубнах Полтавской области напали на полицейского, который охранял избирательный участок. У пострадавшего диагностировано закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб теменной области.

РБК-Украина писало, в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков. Всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

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