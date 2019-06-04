Аваков впервые прокомментировал убийство ребенка полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые прокомментировал гибель 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Facebook.

В ходе встречи с родственниками погибшего Кирилла Тлявова министр заявил, что будет внимательно следить за ходом расследования и тесно контактировать с ГБР и прокуратурой.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Арсен Аваков.

Также глава МВД пообещал организовать психологическую помощь родителям и старшему брату погибшего Денису.

Фото: встреча Арсения Авакова с родственниками погибшего мальчика (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.

Отметим, что в Киеве вечером 3 июня более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел. Митингующие требовали наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика.