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Аваков: вмешательство РФ в выборы в Украине будет колоссальным

Новости » Выборы 2019    30.12.2018 - 08:41
Аваков: вмешательство РФ в выборы в Украине будет колоссальным
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

По мнению Авакова, РФ не будет вмешиваться в выборы в Украине физически

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прогнозирует, что вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине будет колоссальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Авакова "Интерфакс-Украина".

По мнению Авакова, РФ не будет вмешиваться в выборы в Украине физически, вместе с тем, Россия "постарается проявить максимальную активность в пропаганде".

"Недавно британцы объявили, что нашли аж 5 тысяч аккаунтов Твиттер, которые вмешивались в британские выборы. Мне было смешно. У нас с Россией фактически общее информационное поле, и вмешательство будет колоссальным, по моим оценкам", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования российскими спецслужбами аккаунтов украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия готовится к попытке реванша в Украине во время выборов в 2019 году.

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Новости Украины Российская ФедерациявыборыАрсен Аваков
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