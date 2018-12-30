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Аваков: втручання РФ у вибори в Україні буде колосальним

Новини » Вибори 2019    30.12.2018 - 08:41
Аваков: втручання РФ у вибори в Україні буде колосальним
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

На думку Авакова, РФ не буде втручатися у вибори в Україні фізично

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прогнозує, що втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні буде колосальним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Авакова "Інтерфакс-Україна".

На думку Авакова, РФ не буде втручатися у вибори в Україні фізично, разом з тим, Росія "спробує проявити максимальну активність у пропаганді".

"Нещодавно британці оголосили, що знайшли аж 5 тисяч акаунтів у Твіттер, які втручалися в британські вибори. Мені було смішно. У нас з Росією фактично загальне інформаційне поле, і втручання буде колосальним, за моїми оцінками", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами українських акаунтів користувачів в соціальних мережах Facebook і Twitter з метою подальшого втручання у виборчі процеси в Україні.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Росія готується до спроби реваншу в Україні під час виборів в 2019 році.

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